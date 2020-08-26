Теперь в регионах, которые попали в "зеленую зону", запрещается деятельность дискотек и развлекательных заведений.

В среду, 26 августа, Кабинет министров на заседании продлил действие адаптивного карантина до 31 октября.

Разделение областей по карантинным зонам также будет действовать до 31 октября.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение продиктовано тем, что ситуация с коронавирусом в Украине остается сложной.

"Адаптивный карантин позволяет держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны, при этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно", – сказал Шмыгаль.

Теперь в регионах, которые попали в "зеленую зону", запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов). Также запретили работу после 00:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры.

Кроме того, в постановлении говорится, что органам местного самоуправления предоставляется право на доступ к данным электронного сервиса "Дий вдома" для контроля лиц, подлежащих самоизоляции, обсервации, также лиц, нарушивших правила карантина.

Проект постановления должны доработать в течение дня и опубликовать документ.

Ранее Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые карантинные зоны: в красную зону добавили семь регионов, а Киев перевели из зеленой – в желтую.

С 17 августа Киев находится в желтой зоне эпидемиологической опасности, куда он переместился из зеленой, в связи с чем начал действовать более широкий перечень карантинных мер.

По состоянию на утро 26 августа, в Украине было зафиксировано 1670 случаев коронавируса, 36 больных умерло и 584 – выздоровели.