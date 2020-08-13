"Красную зону" карантина расширили: новые опасные регионы
В перечень "опасных" попали сразу восемь регионов страны.
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые карантинные зоны: в красную зону добавили семь регионов, а Киев перевели из зеленой – в желтую.
Об этом сегодня, 13 августа, на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "РБК-Украина".
Решением комиссии в "красную зону" попали:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- Город Самбор Львовской области;
- Город Беляевка Одесской области;
- Город Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
Новая карта эпидемиологического зонирования вступает в силу с понедельника, 17 августа.
"К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", – отметил Степанов.
Кроме того, город Киев перевели из условно "безопасной" зеленой зоны в "буферную" желтую зону, которая выступает, как предупредительная. Из дополнительных ограничений в желтой зоне только одно – запрещено посещать учреждения социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (дома престарелых), кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
В данный момент, на интерактивной карте "коронавирусного зонирования" находятся три региона, это города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
Примечательно, что согласно предыдущему распределению на зоны, которое должно было вступить в силу с понедельника, 10 августа, Луцк и Тернополь должны были выбыть из красной зоны, а Харьков – попасть в нее. В тот же день 7 августа, Степанов заявил, что внесение Харькова в "красную" карантинную зону стало результатом технической ошибки.
Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям происходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.