"Красную зону" карантина расширили: новые опасные регионы

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые карантинные зоны: в красную зону добавили семь регионов, а Киев перевели из зеленой – в желтую.

Об этом сегодня, 13 августа, на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "РБК-Украина".

Решением комиссии в "красную зону" попали:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

Город Самбор Львовской области;

Город Беляевка Одесской области;

Город Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Новая карта эпидемиологического зонирования вступает в силу с понедельника, 17 августа.

"К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", – отметил Степанов.

Кроме того, город Киев перевели из условно "безопасной" зеленой зоны в "буферную" желтую зону, которая выступает, как предупредительная. Из дополнительных ограничений в желтой зоне только одно – запрещено посещать учреждения социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (дома престарелых), кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В данный момент, на интерактивной карте "коронавирусного зонирования" находятся три региона, это города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Примечательно, что согласно предыдущему распределению на зоны, которое должно было вступить в силу с понедельника, 10 августа, Луцк и Тернополь должны были выбыть из красной зоны, а Харьков – попасть в нее. В тот же день 7 августа, Степанов заявил, что внесение Харькова в "красную" карантинную зону стало результатом технической ошибки.

Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям происходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.