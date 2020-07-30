Между желтой и оранжевой. В какую зону может попасть Киев с 1 августа

Адаптивный карантин, который собираются ввести с 1 августа, предполагает, что Киев будет приближаться к оранжевой зоне.

Столица может оказаться или в желтой, или в оранжевой зонах.

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой зонами", - сказал он, комментируя прогнозы эпидемиологической ситуации в столице.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, карантин в стране продлится до 31 августа. Протекать августовский карантин будет по новым правилам. Отметим, с 1 августа Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

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Что предполагает каждая из зон?

Зеленая зона - будет обязательным выполнение всех правил карантина, установленных ранее, а именно: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

Желтая зона – это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона – все запреты, действительные для "желтой" зоны. Кроме того, будет запрещена работа турбаз, кроме отелей. Как только район переходит в оранжевую зону, тут же закрываются спортзалы, детские лагеря, отменяется плановая госпитализация больных.

Красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все. Как было во время карантина в марте-апреле.

Напомним, ранее стало известно, по каким критериям будет происходить деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.