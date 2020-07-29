Поделят на зоны и установят блокпосты. В Минздраве рассказали, как изменятся условия карантина с 1 августа

О статусе каждой области и переходе из одной зоны в другую будут сообщать билборды, которые установят по всей стране, и интернет-ресурсы Минздрава .

С 1 августа карантин в Украине будет действовать по новым правилам. Как это будет выглядеть, рассказал на брифинге в среду, 29 июля, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", – сказал министр.

Какие ограничения будут в каждой из зон

По словам министра, в зеленой зоне, несмотря на максимальное смягчение, все же будет обязательным выполнение всех правил карантина, установленных ранее, а именно: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

"О массовых мероприятиях – не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства", – пояснил министр.

Желтая зона – это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона – все запреты, действительные для "желтой" зоны. Кроме того, будет запрещена работа турбаз, кроме отелей. Как только район переходит в оранжевую зону, тут же закрываются спортзалы, детские лагеря, отменяется плановая госпитализация больных.

Красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все. Как было во время карантина в марте-апреле.

Как узнать, к какой зоне принадлежит город или район

Глава Минздрава уточнил, как будет сообщаться о переходе той или иной территории из одной зоны в другую.

"В красной зоне будет ограничено движение транспорта – городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц – это или город, или район", – отметил министр.

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Вся информация о зонах будет размещена на ресурсах Минздрава.

"Будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации", – уточнил он.

По каким критериям будет происходить деление на зоны

По словам Степанова, Минздрав уже имеет четкие критерии, как будут определяться зоны.

"Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне", – отметил он.

Речь идет о показателях, на основании которых ранее вводился так называемый "адаптивный" карантин, а именно: уровень заполненности коек, количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости.

"Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов. Будет мониторинг на уровне области показателей, используемых в настоящее время: загруженность коек – не более 50%; среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 000 населения, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев – не более 10%", – пояснил Степанов.

Напомним, с 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).

В середине июля Президент Украины Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

С 1 августа в Украине заработают детские лагеря.

По данным на среду, 29 июля, в Украине зафиксировано 1022 новых случаев заболевания коронавирусом, За сутки умер 21 украинец. Справиться с коронавирусом удалось 650 людям.