Кабинет министров продлил "адаптивный карантин" до 31 августа 2020 года. Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании 22 июля с учетом роста количества коронабольных. Заседание опубликовано на YouTubе-канале Кабмина.

Одновременно изменены принципы "адаптивного карантина". Теперь все регионы страны по заболеваемости будут делиться на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. В зависимости от эпидемиологической ситуации - в регионе будет действовать либо легкий карантин, либо более жесткий.

"Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов. Будет мониторинг на уровне области показателей, используемых в настоящее время: загруженность коек — не более 50%; среднее количество тестирований — не менее 24 на 100 000 населения, коэффициент выявления случаев инфицирования — не более 11%, показатель динамики роста случаев — не более 10% ", — пояснил Степанов.

В регионах, которые стабильно находятся в зеленой зоне, будут действовать такие ограничения: обязательный масочный режим в общественных зданиях; проведение массовых мероприятий — в пределах от одного человека на 5 кв. метров; кинотеатры, театры — заполненность на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах.

"Регионы, которые постоянно в зеленой зоне, не требуют вмешательства и усиления противоэпидемических мероприятий национального уровня. Если индикаторы изменяются 5 дней подряд, то сразу регион или его админтерриториальные единица будет в желтом или оранжевом уровне", — добавил Степанов.

По состоянию на сегодня, 22 июля, в Украине зафиксировано 60 995 случая заражения коронавирусом. За последние сутки прирост новых случаев составил +829 человек, а также +16 летальных.