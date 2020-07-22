Статистика коронавируса в Украине на 22 июля: за сутки заболели 829 человек
Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 заразились 60 995 человек.
По состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировали 829 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 673).
Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Всего за время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 60 995 человек. Жертвами осложнений COVID-19 стали 1 534 жителя страны, а 33 172 человека выздоровели.
Из-за осложнений от коронавируса за минувшие сутки скончались 16 человек (днем ранее – 20). Выздоровели – 973 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и во Львовской области (124).
Отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено 907 360 тестирований методом ПЦР. При этом за сутки - 12 967.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 2364 случая;
– Волынская область – 3359 случаев;
– Днепропетровская область – 1260 случаев;
– Донецкая область – 813 случаев;
– Житомирская область – 1634 случая;
– Закарпатская область – 4578 случаев;
– Запорожская область – 691 случай;
– Ивано-Франковская область – 3689 случаев;
– Кировоградская область – 688 случаев;
– г. Киев – 7166 случаев;
– Киевская область – 3359 случаев;
– Львовская область – 8353 случая;
– Луганская область – 110 случаев;
– Николаевская область – 527 случаев;
– Одесская область – 2660 случаев;
– Полтавская область – 360 случаев;
– Ровенская область – 5232 случая;
– Сумская область – 383 случая;
– Тернопольская область – 2508 случаев;
– Харьковская область – 3139 случаев;
– Херсонская область – 217 случаев;
– Хмельницкая область – 994 случая;
– Черновицкая область – 5404 случая;
– Черкасская область – 853 случая;
– Черниговская область – 654 случая.
Отметим, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки. По состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за сутки. По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса, из них 673 – за сутки.