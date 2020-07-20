Статистика коронавируса в Украине на 20 июля: за сутки заболел 651 человек
В Украине наименьшее за неделю количество новых случаев COVID-19.
По состоянию на 20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Это наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда инфицированных было выявлено 612.
От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1498 человек (+13 за сутки). Вылечилось 31 439 больных (+560 за сутки), 26 556 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Львовской области (115), в четырех областях – Луганской, Херсонской, Черниговской и Хмельницкой – не выявили ни одного нового случая.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 2317 (+18);
– Волынская область – 3281 (+30);
– Днепропетровская область – 1209 (+2);
– Донецкая область – 795 (+2);
– Житомирская область – 1602 (+9);
– Закарпатская область – 4440 (+86);
– Запорожская область – 687 (+9);
– Ивано-Франковская область – 3536 (+72);
– Кировоградская область – 682 (+1);
– г. Киев – 6961 (+77);
– Киевская область – 3308 (+37);
– Львовская область – 8115 (+115);
– Луганская область – 106 (0);
– Николаевская область – 522 (+9);
– Одесская область – 2573 (+41);
– Полтавская область – 353 (+2);
– Ровненская область – 5144 (+62);
– Сумская область – 371 (+1);
– Тернопольская область – 2456 (+26);
– Харьковская область – 3033 (+19);
– Херсонская область – 213 (0);
– Хмельницкая область – 980 (0);
– Черновицкая область – 5332 (+21);
– Черкасская область – 845 (+12);
– Черниговская область – 642 (0).
По состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки.