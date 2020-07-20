Статистика коронавируса в Украине на 20 июля: за сутки заболел 651 человек

В Украине наименьшее за неделю количество новых случаев COVID-19.

По состоянию на 20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Это наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда инфицированных было выявлено 612.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1498 человек (+13 за сутки). Вылечилось 31 439 больных (+560 за сутки), 26 556 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Львовской области (115), в четырех областях – Луганской, Херсонской, Черниговской и Хмельницкой – не выявили ни одного нового случая.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2317 (+18);

– Волынская область – 3281 (+30);

– Днепропетровская область – 1209 (+2);

– Донецкая область – 795 (+2);

– Житомирская область – 1602 (+9);

– Закарпатская область – 4440 (+86);

– Запорожская область – 687 (+9);

– Ивано-Франковская область – 3536 (+72);

– Кировоградская область – 682 (+1);

– г. Киев – 6961 (+77);

– Киевская область – 3308 (+37);

– Львовская область – 8115 (+115);

– Луганская область – 106 (0);

– Николаевская область – 522 (+9);

– Одесская область – 2573 (+41);

– Полтавская область – 353 (+2);

– Ровненская область – 5144 (+62);

– Сумская область – 371 (+1);

– Тернопольская область – 2456 (+26);

– Харьковская область – 3033 (+19);

– Херсонская область – 213 (0);

– Хмельницкая область – 980 (0);

– Черновицкая область – 5332 (+21);

– Черкасская область – 845 (+12);

– Черниговская область – 642 (0).

По состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки.