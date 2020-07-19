Статистика коронавируса в Украине на 19 июля: суточный показатель снизился, но остается на высоком уровне

По состоянию на 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 1485 человек, за сутки – 8. Выздоровели – 30 879 (за сутки – 354).

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Львовской области (109), Киеве (87) и Ивано-Франковской (79).

Статистика по регионам: