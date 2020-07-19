Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 19 июля: суточный показатель снизился, но остается на высоком уровне

Статистика коронавируса в Украине на 19 июля: суточный показатель снизил...

Фото: zn.ua

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Львовской области, Киеве и Ивано-Франковской области.

По состоянию на 19 июля в Украине зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 1485 человек, за сутки – 8. Выздоровели – 30 879 (за сутки – 354).

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Львовской области (109), Киеве (87) и Ивано-Франковской (79).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область – 2 299 заболевших (28 за сутки);
  • Волынская область – 3 251 (32);
  • Днепропетровская область – 1 207 (24);
  • Донецкая область – 792 (1);
  • Житомирская область – 1 593 (9);
  • Закарпатская область – 4 354 (36);
  • Запорожская область – 669 (4);
  • Ивано-Франковская область – 3 464 (79);
  • Кировоградская область – 681 (4);
  • Киев – 6 884 (87);
  • Киевская область – 3 271 (42);
  • Львовская область – 8 000 (109);
  • Луганская область – 106 (1);
  • Николаевская область – 513 (3);
  • Одесская область – 2 532 (40);
  • Полтавская область – 351 (3);
  • Ровненская область – 5 082 (67);
  • Сумская область – 370 (15);
  • Тернопольская область – 2 430 (36);
  • Харьковская область – 3 014 (43);
  • Херсонская область – 213 (4);
  • Хмельницкая область – 980 (17);
  • Черновицкая область – 5 311 (22);
  • Черкасская область – 833 (15);
  • Черниговская область – 642 (10).