Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 29 июля: более тысячи заболевших

Статистика коронавируса в Украине на 29 июля: более тысячи заболевших

Фото: ГСЧС

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

За минувшие сутки 28 июля в Украине зафиксировано 1022 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 919). Умер 21 человек (сутками ранее было 13 человек), выздоровели 650. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 67 597 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 650, выздоровели – 37 394.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (149) и Ивано-Франковской (118) областях, а также в Киеве (132).

Статистика по регионам:

  • Львовская область – 9248 заболевших (149 за сутки);
  • Киев – 7932 (132);
  • Ровенская – 5837 (53);
  • Черновицкая – 5751 (59);
  • Закарпатская – 5008 (68);
  • Ивано-Франковская – 4342 (118);
  • Волынская – 3694 (46);
  • Киевская – 3629 (39);
  • Харьковская – 3556 (78);
  • Одесская – 3104 (73);
  • Тернопольская – 2852 (30);
  • Винницкая – 2660 (33);
  • Житомирская – 1764 (20);
  • Днепропетровская – 1364 (30);
  • Хмельницкая – 1086 (17);
  • Черкасская – 910 (4);
  • Донецкая – 861 (9);
  • Запорожская – 767 (14);
  • Черниговская – 745 (19);
  • Кировоградская – 697 (-);
  • Николаевская – 563 (1);
  • Сумская – 467 (13);
  • Полтавская – 414 (13);
  • Херсонская – 224 (3);
  • Луганская – 122 (1).

Напомним, антирекорд по суточному приросту коронавируса в Украине зафиксирован 26 июня. Тогда было зафиксировано 1109 случаев.

Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.