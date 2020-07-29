Статистика коронавируса в Украине на 29 июля: более тысячи заболевших

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

За минувшие сутки 28 июля в Украине зафиксировано 1022 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 919). Умер 21 человек (сутками ранее было 13 человек), выздоровели 650. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 67 597 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 650, выздоровели – 37 394.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской (149) и Ивано-Франковской (118) областях, а также в Киеве (132).

Статистика по регионам:

Львовская область – 9248 заболевших (149 за сутки);

Киев – 7932 (132);

Ровенская – 5837 (53);

Черновицкая – 5751 (59);

Закарпатская – 5008 (68);

Ивано-Франковская – 4342 (118);

Волынская – 3694 (46);

Киевская – 3629 (39);

Харьковская – 3556 (78);

Одесская – 3104 (73);

Тернопольская – 2852 (30);

Винницкая – 2660 (33);

Житомирская – 1764 (20);

Днепропетровская – 1364 (30);

Хмельницкая – 1086 (17);

Черкасская – 910 (4);

Донецкая – 861 (9);

Запорожская – 767 (14);

Черниговская – 745 (19);

Кировоградская – 697 (-);

Николаевская – 563 (1);

Сумская – 467 (13);

Полтавская – 414 (13);

Херсонская – 224 (3);

Луганская – 122 (1).

Напомним, антирекорд по суточному приросту коронавируса в Украине зафиксирован 26 июня. Тогда было зафиксировано 1109 случаев.

Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.