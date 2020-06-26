Статистика коронавируса в Украине на 26 июня: 1109 новых случаев за сутки

В Украине зафиксирован третий антирекорд с начала недели по числу новых случаев болезни. Больше всего заболевший — во Львовской области

За минувшие сутки подтвердили 1109 (994 сутки назад) новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО. Это уже третий антирекорд подряд.

С начала эпидемии заболели 41 117 человека, умерли - 1086 человек, в том числе 19 – за последние сутки. Выздоровели 18 299 больных (541 за сутки), 21 732 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (209) вновь зарегистрировали во Львовской области, сутки назад там было 204. Всего коронавирус в области обнаружили у 4836 человек. По этому показателю область является антилидером в стране.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Львовская – 4836 заболевших (209 за сутки);

Киев – 4726 (113);

Черновицкая – 4582 (51);

Ровенская – 3364 (116);

Закарпатская – 2547 (93);

Киевская – 2419 (46);

Ивано–Франковская – 2217 (46);

Волынская – 2096 (72);

Харьковская – 1993 (46);

Тернопольская – 1857 (42);

Винницкая – 1788 (35);

Одесская – 1529 (64);

Житомирская – 1366 (29);

Днепропетровская – 1081 (12);

Хмельницкая – 724 (79);

Кировоградская – 640 (4);

Черкасская – 627 (11);

Запорожская – 561 (0);

Черниговская – 514 (8);

Донецкая – 412 (13);

Николаевская – 384 (7);

Полтавская – 304 (3);

Сумская – 284 (7);

Херсонская – 190 (2);

Луганская – 76 (1).

Напомним, накануне премьер Деним Шмыгаль заявил, что Украина вошла в серьёзную волну заболеваемости на коронавирус. Он призвал всех придерживаться правил адаптивного карантина, поскольку это единственный путь предотвратить введения жестких ограничений как в марте.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.