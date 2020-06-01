Кабмин определил условия для ужесточения карантина
17 июня Кабмин продлил до 31 июля действие адаптивного карантина в Украине и утвердил критерии для ужесточения карантинных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
Ужесточение карантина может происходить в регионах со значительным распространением COVID-19. Усиление карантинных ограничений возможно в таких сферах:
- проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
- деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;
- работа метрополитена;
- перевозка пассажиров во всех видах сообщений;
- посещение учреждений дошкольного образования;
- работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
- деятельность заведений питания.
Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть одна из следующих признаков:
- загруженность коек составляет более 50%
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
- прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.
Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки (16 июня) в Украине установлены два новых антирекорда с начала эпидемии коронавируса. За сутки зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания (758) и наибольшее количество смертей (31).
- По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.