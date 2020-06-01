Ужесточение карантина

Кабмин определил условия для ужесточения карантина

Кабмин определил условия для ужесточения карантина

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17 июня Кабмин продлил до 31 июля действие адаптивного карантина в Украине и утвердил критерии для ужесточения карантинных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

Ужесточение карантина может происходить в регионах со значительным распространением COVID-19. Усиление карантинных ограничений возможно в таких сферах:

  • проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
  • деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению;
  • работа метрополитена;
  • перевозка пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещение учреждений дошкольного образования;
  • работа культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельность заведений питания.

Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть одна из следующих признаков:

  • загруженность коек составляет более 50%
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%
  • прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или смягчении карантиан и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За минувшие сутки (16 июня) в Украине установлены два новых антирекорда с начала эпидемии коронавируса. За сутки зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания (758) и наибольшее количество смертей (31).