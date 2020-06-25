"Будем продолжать политику наказаний". Шмыгаль призвал украинцев соблюдать правила карантина

Во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине в последние дни растет количество зараженных коронавирусом, а в некоторых регионах больницы для приема пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50%.

"Мы вошли в серьёзную волну заболеваемости на коронавирус. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй волны. Ситуация существенно ухудшается. Медики и эпидемиологи говорят про одну главную причину – люди перестали придерживаться ограничений, а местная власть, чтобы не потерять политические балы, продолжает ослаблять те ограничения, которые оставались на местном уровне", – заявил он.

Шмыгаль отметил, что в других странах Европы, в которых действуют такие же карантинные ограничения, как и в Украине, заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне

"Если мы хотим спасти страну, экономику и не закрывать страну, не вводить ограничения как в марте, есть один путь – всем придерживаться предложенных в адаптивной модели ограничений – маски, дезинфекция, социальная дистанция. Мы начали с понедельника акцию по накладыванию штрафов на те учреждения, которые не придерживаются карантинных ограничений, но граждане Украины мы будем продолжать такую политику наказаний за не поддержание мер социальной дистанции, масочного режима, дезинфекции. Это важно чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Испании и Италии", – подчеркнул премьер.

Напомним, последние двое суток в Украине устанавливались новые антирекорды по числу новых случаев. 24 июня подтвердили заражение у 994 человек. Всего с начала эпидемии заболели 40 008 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.