По мнению митрополита Александра, Минздраву стоит обязать категории граждан, которые находятся в постоянном контакте с другими людьми, проходить регулярный ИФА-скрининг. В том числе, и священнослужителей.

Митрополиит Александр (Драбинко) – епископ Православной церкви Украины, митрополит Переяславский и Вишневский, выступил за обязательное ИФА-тестирование на коронавирус для всех священников.

Об этом сообщает УНН.

По словам митрополита, лично он сдает ИФА-тест на коронавирус каждые две недели.

"Стараюсь это делать раз в 14 дней, чтобы обезопасить себя и людей, которые со мной общаются. Потому что дома я сидеть не могу, я должен выполнять свои функциональные обязанности, не подвергая себя и людей, которые меня окружают, которые ко мне приходят, опасности. Думаю, что все зависит от совестливости священника", – говорит священник.

По мнению Александра Драбинко, Минздраву стоит обязать те категории граждан, которые находятся в постоянном контакте с другими людьми, проходить регулярный ИФА-скрининг. В частности, и священнослужителей.

"Было бы хорошо, если бы Минздрав для людей, занимающихся публичной деятельностью, в том числе, священнослужителей, ввел обязательным такое тестирование, чтобы оно было регулярным. Если это человек, который имеет постоянные контакты с другими людьми, чтобы обезопасить себя и других, чтобы это было обязательно. Это было бы целесообразно", – говорит он.

Напомним, 4 июля скончался председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.