От коронавируса умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

67-летний Василий Райчинец скончался в больнице в Ужгороде.

В субботу, 4 июля, скончался председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец.

О смерти старшего епископа сообщили на сайте ВСЦРО.

67-летний Василий Райчинец умер в больнице в Ужгороде.

"Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций высказывают свои соболезнования родным, друзьям, сослужителям и верующим, которыми опекался Василий Райчинец", – говорится в сообщении.

Главный редактор газеты "Слово о слове", пастор Анатолий Якобчук в Facebook сообщил, что причиной смерти является подтвержденное заболевание коронавирусом.

Митрополит Епифаний на своей странице в Facebook выразил соболезнования.

"С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершил земную жизнь и отошел к вечности старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным председательствующим Всеукраинского совета и религиозных организаций. Выражаю соболезнования семье умершего, общине, всем, кто разделяет боль утраты", – написал он.

В июле 2008 Райчинец был награжден указом президента Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

В 1995 году Райчинец был избран Старшим епископом Союза вольных церквей евангельской веры Украины. С 1996 по 2006 годы возглавлял Союз вольных церквей християн евангельской веры Украины.

В 2010 годы был избран президентом Международной ассамблеи християн веры евангельской.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 4 июля в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавируса при 1 212 летальных исходов и 21 155 выздоровевших. Прирост случаев заболевания за сутки составил 914, смертей – 15.