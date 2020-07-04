Статистика коронавируса в Украине на 4 июля: заболеваемость COVID-19 продолжает расти

За сутки по Украине – 914 новых случаев коронаивруса и 15 смертей от COVID-19

По состоянию на 4 июля в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавируса при 1 212 летальных исходов и 21 155

выздоровевших. Прирост случаев заболевания за сутки составил 914, смертей – 15.

Об этом сообщается в данных СНБО.

Вчера, 2 июля, медики отчитались о 876 новых случаях. А 2 июля новых инфицированных было 889.

Статистика по регионам:

Львовская – 6059 заболевших (176 за сутки);

Киев – 5 465 (118);

Черновицкая – 4 972 (37);

Ровенская – 4 041 (91);

Закарпатская – 3 214 (88);

Киевская – 2 747 (45);

Волынская – 2 663 (92);

Ивано–Франковская – 2 599 (54);

Харьковская – 2 311 (56);

Тернопольская – 2025 (35);

Винницкая – 1 936 (21);

Одесская – 1 835 (43);

Житомирская – 1 447 (12);

Днепропетровская – 1 110 (7);

Хмельницкая – 828 (6);

Кировоградская – 657 (4);

Черкасская – 657 (4);

Запорожская – 588 (9);

Донецкая – 599 (0);

Черниговская – 560 (6);

Николаевская – 455 (5);

Полтавская – 322 (0);

Сумская – 308 (4);

Херсонская – 196 (1);

Луганская – 84 (0).

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Киев ужесточает карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.