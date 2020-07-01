В Киеве – вспышка коронавируса. Город ужесточает карантин, – Кличко

Ограничения коснутся общепитов и развлекательных учреждений, а также массовых мероприятий

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Киев ужесточает карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ограничено время работы общепитов и развлекательных учреждений (в т.ч. кинотеатров) до 22 часов. Ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22 часов", – сообщил Кличко.

По его словам, ограничения – вынужденные и направлены на сдерживание распространения заболевания. "Город будет выполнять решение Кабмина", – добавил столичный глава.

1 июля медики отчитались о 101 новом случае заболевания COVID-19 в Киеве, вчера – о 57 случаях. 29 июня в столице зафиксировали 45 новых инфицирванных.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.