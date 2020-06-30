Минздрав не исключает закрытия курортов в Украине из-за вспышки коронавируса
Министерство может усилить карантинные ограничения.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ТСН.
"Конечно, возможно. Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях числа занятых коек... Мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – сказал он.
По словам главы Минздрава, коечный фонд на Закарпатье заполнен на 71%, больницы в Волынской области заполнены на 56%. Близки к критическому показателю в 50% медучреждения в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и Киеве.
"И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус ", – прокомментировал Максим Степанов.
Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, ношения масок и перчаток, дезинфекции рук.
По его словам, заболеваемость коронавирусом спадет, как только украинцы будут выполнять советы Минздрава. Соответственно, после этого можно будет говорить о завершении карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным. Новое исследование показало, при каких условиях частицы коронавируса живут дольше.
- А финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки. Исследователи сделали симуляцию того, как вирус может распространяться в супермаркете и на пробежке.
- Также громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут. Человек может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости во время разговора.
- В эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте приняли участие 10 человек, среди которых был один "инфицированный".