В Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.
Об этом он заявил на заседании Кабмина.
"Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат – сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", – сказал Шмыгаль.
По его словам, это очень тревожная статистика, которая говорит о начале новой волны заболевания.
"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, – как хотите, можно называть, – волны заболеваемости коронавирусом", – сказал он.
Как считает Шмыгаль, единственный способ победить болезнь – соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.
"Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть – это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", – заявил Шмыгаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на среду, 17 июня, Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым параметрам для ослабления противоэпидемических мер.
- Киевские власти ужесточают контроль за соблюдением карантина. В Ивано-Франковской области также усилят карантин из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.
- По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.