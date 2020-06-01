В Ивано-Франковской области ужесточили карантин

В Ивано-Франковской области усилят карантин из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского городского совета на странице в Facebook.

По итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Кроме того, приостанавливается деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

В то же время в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

За прошлые сутки в области зафиксировано 43 новых случая COVID-19, выздоровели 7 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет Министров Украины не планирует ужесточать карантин на всей территории Украины, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, соответствующие решения в условиях адаптивного карантина принимают областные власти.

В Украине 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.