Кабинет Министров Украины не планирует ужесточать карантин на всей территории Украины.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что когда в марте в Украине вводили жесткий карантин, количество заболеваний составляло менее 100 случаев в сутки. Сейчас количество заразившихся превышает 700 в день. Несмотря на это, возврат к жесткому карантину Минздрав и Кабмин не рассматривают.

По его словам, соответствующие решения в условиях адаптивного карантина принимают областные власти.

При этом Ляшко анонсировал усиление контроля над соблюдением карантина.

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм", – сообщил чиновник.

Кроме того, были рассмотрены вопросы улучшения соблюдения карантинных норм во время городских, пригородных и междугородных перевозок. В частности, планируется увеличить количество транспорта на маршрутах, чтобы уменьшить возможное скопление людей.

Ляшко связал рост заболеваемости с действиями предпринимателей в период смягчения карантина.

"Субъекты хозяйствующей деятельности декларировали, что при открытии их объектов будут придерживаться противоэпидемических норм. Но мы видим существенные нарушения как со стороны перевозчиков, так и со стороны других организаций", – отметил Ляшко.

Кстати, недавно Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирус в стране "устранением очереди" тест-образцов.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 12 июня официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.

По состоянию на 13 июня коронавирус обнаружили у 753 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 30 506.

В Украине 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.