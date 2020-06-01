В Минздраве рассказали, будет ли ужесточение карантина
Санитарный врач анонсировал усиление контроля над соблюдением карантина
Кабинет Министров Украины не планирует ужесточать карантин на всей территории Украины.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он напомнил, что когда в марте в Украине вводили жесткий карантин, количество заболеваний составляло менее 100 случаев в сутки. Сейчас количество заразившихся превышает 700 в день. Несмотря на это, возврат к жесткому карантину Минздрав и Кабмин не рассматривают.
По его словам, соответствующие решения в условиях адаптивного карантина принимают областные власти.
При этом Ляшко анонсировал усиление контроля над соблюдением карантина.
"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм", – сообщил чиновник.
Кроме того, были рассмотрены вопросы улучшения соблюдения карантинных норм во время городских, пригородных и междугородных перевозок. В частности, планируется увеличить количество транспорта на маршрутах, чтобы уменьшить возможное скопление людей.
Ляшко связал рост заболеваемости с действиями предпринимателей в период смягчения карантина.
"Субъекты хозяйствующей деятельности декларировали, что при открытии их объектов будут придерживаться противоэпидемических норм. Но мы видим существенные нарушения как со стороны перевозчиков, так и со стороны других организаций", – отметил Ляшко.
Кстати, недавно Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирус в стране "устранением очереди" тест-образцов.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 12 июня официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.
- По состоянию на 13 июня коронавирус обнаружили у 753 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 30 506.
- В Украине 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.
- Ляшко также заявил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях 20-22 июня рассмотрит вопрос о начале основной сессии внешнего оценивания (ВНО).