Киев ужесточает контроль за соблюдением карантина, – Кличко

Во всех районах столицы уже работают мобильные группы, которые следят за соблюдением карантина

Киевские власти ужесточают контроль за соблюдением карантина. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает НВ.

По его словам, во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантина, которые следят за сотрудниками предприятий торговли, общепита, бытовых услуг и посетителями этих заведений.

В такие группы входят представители районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Нацполиции и муниципальной охраны. В случае несоблюдения правил карантина, они смогут составлять админпротоколы.

"За месяц работы группы проверили более 2000 объектов. Было составлено 325 протоколов о нарушении", – говорит Кличко.

Кличко уточнил, что нарушения зафиксированы в работе ресторанов и ночных клубов, которые не должны были работать. Также протоколы составляли на граждан, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 17 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 33 234 человек, из них – 758 за сутки.