Статистика коронавируса в мире на 17 июня: рекордное число новых случаев заболевания
Зафиксировано 4 321 388 случаев выздоровления от COVID-19
По состоянию на утро 17 июня в мире зафиксировали 8 263 724 случаев инфицирования коронавирусом при 446 122 летальных исходах. 4 321 388 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Суточній прирост новых случаев – 142 557 стал рекордным за все время пандемии. Число новых смертей – 6592 резко выросло.
В Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 37278 случаев заболевания, в США – 25450, в Индии – 11135, России – 8248. Новые случаи заболевания обнаружили в 151 странах.
Власти Пекина перекрыла 29 административных районов из 270, подчиненных городу. 16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней – всего 106. Новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком "Синьфади", который закрыли в минувшие выходные.
Как ранее сообщал Фокус:
- Наследник британского престола, 71-летний принц Чарльз вышел из самоизоляции и вернулся к своим обязанностям члена королевской семьи. И с первым визитом он отправился в Королевский госпиталь в Глостершире.
- Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.
- То, что Китай первым сообщил о коронавирусе, не значит, что он появился именно на территории этой страны. Об этом говорится в ответе посольства КНР в Украине на иск одной из украинских общественных организаций с требованием компенсации за пандемию COVID-19.