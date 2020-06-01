Статистика коронавируса в мире на 17 июня: рекордное число новых случаев заболевания

По состоянию на утро 17 июня в мире зафиксировали 8 263 724 случаев инфицирования коронавирусом при 446 122 летальных исходах. 4 321 388 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Суточній прирост новых случаев – 142 557 стал рекордным за все время пандемии. Число новых смертей – 6592 резко выросло.

В Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 37278 случаев заболевания, в США – 25450, в Индии – 11135, России – 8248. Новые случаи заболевания обнаружили в 151 странах.

Власти Пекина перекрыла 29 административных районов из 270, подчиненных городу. 16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней – всего 106. Новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком "Синьфади", который закрыли в минувшие выходные.

Как ранее сообщал Фокус: