По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в субботу, 13 июня, было проведено заседание Государственной комиссии во вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"На нем поручено контролирующим органам значительно усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм, которые прописаны постановлениями главного государственного санитарного врача Украины. Особое внимание на регионы, которые не соответствуют признакам ослабления противоэпидемических мер", – сообщил Ляшко.

Также органам местного самоуправления и Мининфраструктуры поручили увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.

Субъектам хозяйствования предложили изменить график работы предприятий, госучреждений и заведений для уменьшения нагрузки на городской и пригородный транспорт в час пик, что позволит уменьшить количество людей в транспорте.

Ляшко призвал бизнес не пренебрегать временными рекомендациями, так как от этого зависит здоровье и эпидситуация в стране.

Как ранее сообщал Фокус: