Украина прошла пик заражений коронавирусом, – НАН

Вице-президент НАН говорит, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая

Академик, вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает УНН.

"Первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался... Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, – пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая. Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", – сказал Загородний.

НАН спрогнозировало, в случае, если бы карантин был введен на одну неделю позже – заболеваемость была бы выше в 3-4 раза.

Отметим, по состоянию на утро 28 мая, за минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни. При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.

19 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что Украина еще находится на "плато" заболеваемости. 27 мая он заявил, что, по прогнозам Миздрава, 22 июня впервые не будет зафиксировано новых случаев заражения в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.