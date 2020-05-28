Статистика коронавируса в Украине на 28 мая: количество новых случаев снова резко выросло

2020-05-28 09:51:00

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За минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни

По состоянию на утро 28 мая в Украине подтверждено 22 382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни, вылечилось 444 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.

Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

Заболели 1627 детей и 4345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6872 человека, из них 265 детей и 811 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей. 32 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 947 заболевших
  • Волынская обл. - 851
  • Днепропетровская обл. - 920
  • Донецкая обл. - 158
  • Житомирская обл. - 673
  • Закарпатская обл. - 1124
  • Запорожская обл. - 425
  • Ивано-Франковская обл. - 1339
  • Киев - 2793
  • Киевская обл. - 1517
  • Кировоградская обл. - 495
  • Луганская обл. - 45
  • Львовская обл. - 1513
  • Николаевская обл. - 282
  • Одесская обл. - 861
  • Полтавская обл. - 268
  • Ровенская обл. - 1588
  • Сумская обл. - 166
  • Тернопольская обл. - 1131
  • Харьковская обл. - 981
  • Херсонская обл. - 177
  • Хмельницкая обл. - 386
  • Черкасская обл. - 401
  • Черновицкая обл. - 3201
  • Черниговская обл. - 140

коронавирус, украина, карта

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Ровенской области (74), Львовской (70) и Черновицкой (57) областях. В Киеве зафиксировано 54 случая коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал Фокус:

  • С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
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