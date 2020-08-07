Харьков попал в "красную" зону карантина. Протестующие Луцк и Тернополь – выбыли

Харьков попал в "красную зону" карантина на интерактивной карте Центра общественного здоровья. Ранее город находился в "зеленой" зоне.

Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной "зоне" и не хотели усиливать карантин, оказались в "оранжевой" и "зеленой" зоне соответственно. Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 10 августа.

В "оранжевой" зоне остались Ивано-Франковск и Львов, кроме Луцка, туда попали еще Черновцы, а также: Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую" зону попали города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно.

Ранее "Фокус" уже писал о том, какие условия ждут каждую из зон. Также стало известно, по каким критериям роисходит деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.