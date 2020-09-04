Украину впервые посетил министр обороны Ирака

Украину впервые с официальным визитом посетила делегация Министерства обороны Республики Ирак. Состоялись двусторонние переговоры между министром обороны Украины Андреем Тараном и министром обороны Ирака генерал-лейтенантом Джума Инад Саадун Аль-Джубури.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Стороны подчеркнули большой потенциал партнерства стран по обмену опытом ведения боевых действий и сотрудничества в сфере военного образования. Они заверили друг друга в поддержке развития дружественных отношений между государствами.

По результатам встречи двух министров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Ирак в сфере военного сотрудничества.

Документ направлен на взаимовыгодное сотрудничество между военными ведомствами двух стран и реализацию других проектов, представляющих взаимовыгодный интерес.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в рамках миссии НАТО согласна отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе.