Трамп: Когда-то мы полностью выйдем из Ирака

Американский лидер не назвал точные сроки, когда состоится полный вывод войск, но отметил, что он "точно состоится".

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми заявил, что американские силы "в основном вышли из Ирака", но там осталось небольшое число военных.

Об этом сообщает USA Today.

Трамп сказал, что полный вывод войск состоится в любом случае, добавив, что надеется, что Ирак будет способен защитить себя сам, когда американские войска покинут его территорию.

"Мы в основном вышли из Ирака, оставили там очень мало военнослужащих. Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны", – отметил американский лидер.

Однако точных сроков, когда состоится полный вывод войск, Трамп не назвал.

"В какой-то момент времени мы точно оттуда выйдем. Мы с нетерпением ждем тот день, когда нам не надо будет там находиться", – сказал Трамп.

Когда у Трампа спросили, произойдет ли полный вывод войск в течение трех лет, он не сказал ни да, ни нет, ответив размыто: "Это произойдет скоро".

Президент США подчеркнул, что у США и Ирака хорошие отношения, и что они вместе победили ИГИЛ.

Напомним, в начале года парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск – в т.ч. войск США – со своей территории.