Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

Решение парламента обусловлено "внутренними и внешними сложностями", которые могут прийти в Ирак

Сегодня, 5 января, парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск – в т.ч. войск США – со своей территории.

Об этом пишет Голос Америки.

Иракские парламентарии заявили, что победа (над Исламским Государством, – ред.) уже достигнута, а потому в присутствии иностранных войск в стране нет нужды.

Также они добавили, что премьер Ирака Абдул-Махди должен запретить иностранным военным использовать иракские землю, воздушное пространство и воду.

Резолюция не обязывает Абдула-Махди к немедленным действиям, но сам он ранее обращался к тому же парламенту с просьбой принять срочные меры по вопросу присутствия иностранных войск в стране.

Решение парламента обусловлено "внутренними и внешними сложностями", которые могут прийти в Ирак.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.