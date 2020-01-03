Ликвидация Сулеймани: МИД Украины выступил против “актов мести” на Ближнем Востоке

Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшними ответными действиями Соединенных Штатов в Багдаде", – гласит текст заявления.

В МИД подчеркнули, что "Украина исходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности".

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.