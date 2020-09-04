Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться уже в сентябре, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что его ведомство рассчитывает, что встреча в "нормандском» формате" на уровне руководителей МИД состоится уже в сентябре.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "нормандского» формата". По состоянию на сейчас, встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней. Буквально, сидя в Верховной Раде я время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки к этой встрече", – рассказал Кулеба.

По его словам, глава МИД России Сергей Лавров, не против этой встречи. За это же выступают немцы и французы.

Вместе с тем, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что дата встречи лидеров "нормандского» формата" пока не определена.

"Следующего саммита точной даты нет. Но я оптимист, и мне кажется, что такая встреча в Берлине этой осенью вполне вероятна", – сказал Резников.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Отметим, ранее сообщалось, что встречу советников глав государств в "нормандском формате", которая должна была состояться 28 августа, отменили из-за разногласий по итоговым документам.