Сербия подписала соглашение с США по Косово: Приштина в нем не признана независимой

Сербия и Косово при посредничестве американской стороны договорились о нормализации отношений в экономической сфере.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Отмечается, что Сербия подписала в Вашингтоне двустороннее соглашение с США по вопросу Косово. Приштина в нем не признана субъектом международного права.

Сербская делегация во главе с Вучичем находится с визитом в США, где проводит переговоры с представителями Косово. В пятницу, 4 сентября, стороны в присутствии президента США Дональда Трампа подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Белграда и Приштины.

Читайте также: Президента Косово в Гааге обвинили в военных преступлениях

"Мы подписали сегодня двустороннее соглашение с США, это не трехстороннее соглашение, что очень важно. Это двустороннее соглашение, потому что третья сторона не признана в этом соглашении как субъект международного права", – сказал Вучич.

По его словам, соглашение касается экономических вопросов и содержит 16 пунктов.

В частности, как передает РТС, соглашение затрагивает вопрос водохранилища Газиводе, которое питает одноименную ГЭС. В 2018 году спор из-за статуса водохранилища на границе Косово и Сербии стал причиной для военно-политического кризиса. Территорию рядом с водохранилищем заняли косовские силовики, из-за чего Вучич объявил о приведении вооруженных сил Сербии в состояние полной боевой готовности.

В марте 2019 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов признать независимость Косово.