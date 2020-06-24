Президента Косово в Гааге обвинили в военных преступлениях
Президенту Косово Хашиму Тачи предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"В опубликованном в среду, 24 июня, заявлении специального трибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово указывается, что президент Тачи и другие подозреваемые "несут уголовную ответственность за порядка 100 убийств". В результате преступлений, о которых идет речь, пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей, а также политических оппонентов обвиняемых", – сообщает издание.
Другие обвинения включают насильственное исчезновение, преследование и пытки.
Тачи был среди основателей Освободительной армии Косово, в конце 1990-х она воевала против сербских войск за независимость Косово. Тачи был политическим руководителем армии.
В результате войны в Косово 1998-1999 годов погибло более 10 тысяч человек, 1641 человек до сих пор числится пропавшим без вести.
Как ранее сообщал Фокус:
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