В украинской делегации в ТКГ отреагировали на обстрел: Украина придерживается перемирия

В воскресенье, 6 сентября, украинская делегация Трехсторонней контакной группы во главе с Леонидом Кравчуком собралась на совещание, посвященное рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Горловки и особенно обстреле, произошедшем сегодня. Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

В заседании приняли участие, в частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона никак не нарушает перемирие, что подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. Также Леонид Кравчук подчеркнул, что "поодиночные обстрелы не могут и не станут причиной для срыва мирного процесса".

Напомним, 6 сентября, на 42-й день режима полного и всестороннего прекращения огня, вооруженные формирования ОРДЛО нарушили договоренности, достигнутые ТКГ и совершили прицельный обстрел украинских позиций. В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции.