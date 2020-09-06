Немирное перемирие. На 42 день режима прекращения огня сепаратисты обстреляли украинские позиции

6 сентября, на 42-й день режима полного и всестороннего прекращения огня, вооруженные формирования ОРДЛО нарушили договоренности, достигнутые ТКГ и совершили прицельный обстрел украинских позиций. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", сообщают в Штабе. В ВСУ считают, что такие действия свидетельствуют о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, достигнутых ТКГ в июле 2020 года и так называемое руководство ОРДЛО не хочет мира.

Как ранее сообщал Фокус, Начиная с 27 июля и по 3 сентября Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Это взрывы, запуски осветительных ракет, стрельба из стрелкового оружия. А 5 сентября главарь т.н. ДНР Денис Пушилин приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения.