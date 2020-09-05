Главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения

Донецкий оккупант издал приказ об открытии огня по инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы.

Пророссийские боевики "ДНР" уничтожат инженерные сооружения украинских силовиков на линии разграничения на Донбассе. Об этом главарь "ДНР" Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале.

Оккупант утверждает, что украинская сторона не выполнила некие требования "ДНР" и не устранила нарушения.

"В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – отметил Пушилин.

Он уточнил, что власти "республики" направят официальное уведомление о своем решении в Контактную группу.

"Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе", – сказал главарь "ДНР".

Он также добавил, что "нам не нужны человеческие жертвы" и "нам не нужен срыв перемирия".

Отметим, что 28 августа Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.