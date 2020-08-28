Главарь боевиков "ДНР" выдвинул ультиматум Киеву: пригрозил уничтожением позиций ВСУ

Денис Пушилин обещает уничтожить позиции украинских военных на двух участках, если те сами их не уберут до 22:00 3 сентября.

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября.

Об этом идет речь на "официальном сайте Пушилина", сообщают "Новости Донбасса".

Речь якобы идет о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Пушилин утверждает, что ВСУ "продвигают укрепления (траншеи) к арке водовода "Северский Донец – Донбасс" с намерением укрепиться под ней, а также на пилотном участке разведения в районе Петровского".

По его словам, все попытки "добиться пресечения указанных нарушений" через координационный механизм при содействии СЦКК не привели к результату.

Пушилин утверждает, что издаст приказ уничтожить траншеи и укрытия ВСУ, если их не уберут до 22:00 3 сентября.

По его словам, в случае приказа на уничтожение позиций руководство Вооруженных сил Украины "будет проинформировано заблаговременно с целью эвакуации с указанных укреплений и позиций личного состава во избежание человеческих жертв".

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.