Глава Луганской ОГА хочет возобновить экономические связи с ОРДЛО

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступил за снятие экономической блокады с неподконтрольных территорий. Об этом сообщает портал Новости Донбасса.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - заявил Гайдай журналистам в Северодонецке.

"Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, 8 миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? Например, 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", - заявил глава ОГА. Разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями чиновник назвал "политическими спекуляциями".

Также Сергей Гайдай заявил, что гривна совсем вышла из обихода в неподконтрольных территориях, и там остались только "доллары, евро и рубли".

Напомним, сегодня Гайдай также сообщил, что в "ЛНР" боевики собираются отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированные территории. По его словам, луганские боевики уже уменьшили объем воды, которая забирается из Попасянского водоканала.

Уроженец Северодонецка Сергей Гайдай занял должность главы Луганской ОГА 25 октября 2019 года.