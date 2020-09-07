Оснований для досрочного роспуска Рады нет, – Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день нет оснований для досрочного роспуска Рады. Он напомним, что основания для досрочного прекращения полномочий парламента указаны Конституции. На сегодня ни одно из них не может быть применено к действующей Раде. "Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся", – пояснил спикер.

При этом Разумков сказал, что выполнит соответствующий указ президента Украины в случае его появления, но добавил: "Если для этого будут конституционные основания".

Но он уверен, что "нарушать Конституцию никто не будет".

Напомним, в июле глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил о том, что вероятность роспуска президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады составляет менее 1%. По его мнению, на перевыборах "Слуга народа" не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в избирательное законодательство. В результате местные выборы в октябре 2020-го пройдут по новым правилам.