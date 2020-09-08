Ирина Верещук: "В моей команде президент, премьер и парламентское большинство"

Три главные проблемы города

Киевлянам депутат и кандидат на пост мэра Ирина Верещук пока малоизвестна. Как будете завоевывать симпатию столицы?

— К людям нужно идти с правдой, нужно их слушать и слышать. Я умею это делать, у меня есть опыт работы с людьми. Фактически вся моя карьера и весь мой профессиональный рост связаны с такой работой. В 17 лет начала обучение в военном институте, служила в армии, затем работала юристом в городском совете. Потом стала заместителем главы райгосадминистрации, занималась вопросами образования и социальной защиты. Затем победила на выборах мэра города Рава-Русская — я всегда была в больших коллективах, на руководящих должностях, при которых человек должен уметь слышать людей. Даже если у тебя очень хорошая программа, но за тобой не идут люди, ты не сможешь ее реализовать. А завоевывать симпатии киевлян буду очень просто: честно жить и много работать.

Зачем вам кресло мэра Киева?

— Это моя работа. Моя профессия. Я понимаю, что могу создать более качественные условия жизни для всех горожан, что готова брать на себя ответственность. Мне не будет страшно, я всегда без колебаний принимала решения, потому что знаю, что необходимо делать. Я работала юристом в городском совете, была мэром, год училась в Польше в Академии государственного управления, стажировалась в Варшавской мэрии — у меня достаточный опыт. Убеждена, что Киев будет успешным — таким городом, в котором будет порядок и все будет работать как надо. Хочу стать частью этого успеха. Я амбициозна, и мне такой вызов очень нравится.

Считаете, что этого опыта хватит, чтобы справиться со всем грузом ответственности столичного мэра?

— В отличие от действующего мэра Киева, я полностью готова брать на себя ответственность за все, что будет происходить в столице. Виталий Кличко в 2014–2015 годах не понимал, куда попал и что нужно делать, он не был готов, и теперь мы видим, к чему это привело. К примеру, ситуация с Бортнической станцией аэрации (БСА). В 2015 году подписано межгосударственное соглашение между Украиной и Японией о кредите $1 млрд под 0,1% на 40 лет. $1 млрд на реконструкцию станции, которая нуждается в ней уже очень давно. За пять лет киевские власти не удосужились провести международный тендер. Вопрос этот так и не решился. А я бы решила — и решу.

Раз уж заговорили о проблемах и решениях, назовите первейшие проблемы Киева, за которые возьметесь в качестве градоначальника.

— Как я уже сказала, проведу реконструкцию Бортнической станции аэрации, потому что мне стыдно и перед киевлянами, и перед нашими международными партнерами из Японии. Я не понимаю, как можно подписать соглашение с кредиторами, пообещать киевлянам и годами не начинать реконструкцию, проводя бесконечные тендеры.

Также на территории Александровской больницы нужно достроить вторую очередь здания Центра инфекционных болезней. За пять лет местные власти почему-то так и не смогли завершить этот долгострой. А я обещаю его достроить.

"Можно сколько угодно рассказывать, что в Европе тарифы на коммунальные услуги выше, но в Европе выше доходы и совершенно другое качество услуг"

Киеву очень нужен современный мусороперерабатывающий завод. Это тоже один из моих приоритетов. Я знаю, какая это проблема для Киева и других крупных городов Украины. Не понимаю, почему за пять лет столичные власти не смогли хотя бы начать строительство такого завода.

Вообще, я против долгостроев. Часто они превращаются в кормушки для коррупционеров, годами без толку высасывая деньги из городского бюджета. Если проект нельзя завершить за пять лет, скорее всего, я его и не буду начинать. Я за то, чтобы запускать только те проекты, которые можешь воплотить в жизнь до конца своей каденции. Чтобы городская община получила отдачу еще при тебе. Я завершу проекты, которые не смог завершить Виталий Кличко. А если окажется, что это бестолковые долгострои, призванные только кормить коррупционеров, то такие проекты будут заморожены, город не станет тратить на них деньги.

Микромобильный транспорт против пробок

Как решить проблему вечных заторов на дорогах?

— Еще в 2015 году с помощью Всемирного банка разработана транспортная стратегия Киева. И где она? Положили эту стратегию в шкаф, там она и пылится. А я вытащу ее из шкафа, и мы каждый день пошагово будем ее реализовывать. Для начала — строительство перехватывающих парковок на въезде в Киев. Это недорогие проекты, которые могут быстро дать отдачу. Это может значительно уменьшить заторы в городе. На примере Лондона и Варшавы мы знаем, как это работает. Планирую, что в первый же год построим минимум 10 таких перехватывающих парковок.

УСПЕТЬ ЗА КАДЕНЦИЮ. Ирина Верещук обещает все начатые проекты закончить в одну каденцию на посту мэра

Плюс ко всему мы можем смягчить проблему с пробками, предоставив людям альтернативу. К примеру, разрешив ездить на микромобильных средствах передвижения — электроскутерах, гироскутерах, велосипедах. Это все — часть зеленой стратегии города, сторонницей которой я являюсь. Реализовать эту стратегию можно было давным-давно. Вы только вдумайтесь: для запуска всей велосипедной стратегии Киева нужен был всего 1 мрд грн.

"Если не получается найти ответственного, то отвечает мэр"

Вы участвовали в обсуждении проблем аварийного состояния внутридомовых газовых систем. Что нужно предпринять, чтобы не повторилась трагедия дома на Позняках?

— Я всегда говорю: ответственность и контроль. Для начала нужно выяснить, кто несет ответственность за внутридомовые газовые системы. Не может быть, что никто за это не отвечает. А если не получается найти ответственного, то отвечает мэр.

Как по мне, то ответственными должны быть те, кто предоставляет услуги. Мы уже обсуждаем этот вопрос на законодательном уровне. Компании, предоставляющие услуги, упираются, говорят, что в таком случае им придется поднять тарифы. Мы же допустить этого не можем, тарифы и так зашкаливают, люди попросту не смогут оплачивать счета. В перспективе все новые дома должны переходить на использование электрооборудования.

Один из кандидатов на пост мэра заявил: чтобы коммунальные услуги были качественными, следует поднять на них цену. А по-вашему, что необходимо сделать?

— Тарифы поднимать нельзя, они и так достаточно высокие, люди их не потянут. Можно сколько угодно рассказывать, что в Европе тарифы на коммунальные услуги выше, но в Европе выше доходы и совершенно другое качество услуг. Кроме того, в Европе рынок поставщиков коммунальных услуг менее монополизирован, чем у нас. Нам нужно пытаться диверсифицировать рынок поставщиков и в то же время обеспечить жесткий контроль качества. То есть городские власти должны быть не на стороне поставщиков, а на стороне киевлян и вместе с городской общиной контролировать качество их услуг.

"У меня только один конкурент"

Судя по вашей е-декларации, вы скромный политик, так откуда возьмутся средства на предвыборную кампанию, которая требует немалых затрат?

— Да, предвыборная кампания — это дорого. У меня таких денег нет. Если бы меня не выдвигали кандидатом от партии, я бы не смогла баллотироваться. Поэтому у кандидатов, которые не имеют партийного финансирования, но завесили столицу своей рекламой, мне иногда так и хочется спросить: "Откуда деньги?!"

"Если ты мэр, то не можешь разводить руками и говорить, что не знаешь, что делать с хаотичными застройками"

Ту рекламную кампанию, которую вы видите, официально оплачивает партия "Слуга народа". Когда начнется избирательная кампания, агитацию по закону можно будет оплачивать из фонда кандидата. Будем собирать добровольные взносы, как это делается в демократических странах.

Вы уже сформировали команду, которую приведете в мэрию в случае победы? Кто они?

— Моя команда в широком смысле включает президента, премьер-министра и большинство в парламенте. Образно говоря, я их тоже веду на киевские выборы. Представляете, какая будет синергия для города, если киевская городская власть будет в одной команде с центральной государственной властью в лице президента, парламента и премьер-министра? Многие киевские проекты можно реализовать только в плотном взаимодействии с центральной государственной властью. Например, объездная дорога или пригородная электричка. А местные бюджеты можно использовать для более локальных проектов: например киевская велосипедная стратегия.

"Я убеждена, что Киев будет успешным городом. И я хочу стать частью этого успеха"

Говоря о том, на что использовать средства городского бюджета, скажу, что если мне придется выбирать между строительством туристического моста и корпуса инфекционной больницы или, например, детского садика, поверьте, будут построены больница и детсад. У меня другие приоритеты — и не только потому, что я женщина. Просто я, как говорится, хожу ногами по земле и чувствую, насколько это важно для людей. Стеклянные мосты мы тоже построим, но после больниц и детских садиков.

Что касается моей команды, которая зайдет непосредственно в киевскую исполнительную власть, то она еще формируется, и я думаю, что называть отдельные имена на этом этапе преждевременно.

Кого вы считаете своими главными конкурентами на пост мэра Киева?

— Конкурент — Кличко. Он действующий мэр, у него есть определенный рейтинг. Как он работал, плохо или хорошо, судить избирателям. Но я убеждена, что Кличко — это вчерашний день. Мало кто знает имя мэра Вены, но про Вену как город знают все. Кличко знают, в прошлом он известный спортсмен. Но кому что за границей известно о Киеве, кроме того, что в апреле мы стали самым грязным городом в мире? Стыдно. Еще пять лет такого беспорядка — нет, извините, хватит!

Если ты мэр, то не можешь разводить руками и говорить, что не знаешь, что делать с хаотичными застройками. Это не позиция лидера городской общины.

"Даже если у тебя очень хорошая программа, но за тобой не идут люди, ты не сможешь ее реализовать"

Когда я была мэром маленького городка, бюджета на развитие города не было, я деньги искала по гривне, привлекала инвестиции по 1 млн и меняла крыши, ремонтировала отопление в садиках, лицее и школе. Но чтобы иметь киевский городской бюджет в 58 млрд грн и практически ничего не сделать в столице — ну так грош цена такой власти.

О вашей семье почти ничего не известно. Вы их прячете от публичного внимания?

— Я их не прячу, а скорее оберегаю. Мой муж военный, полковник в спецподразделении СБУ "Альфа". Я им очень горжусь (за весь разговор Верещук впервые улыбнулась). Мужественный, спокойный и абсолютно аполитичный. Мы два карьериста, оба амбициозные. И для обоих это второй брак.

От первого брака у меня 17-летний сын, а у мужа — двое сыновей, один из них живет с нами. Вот такая у нас крепкая семья. Мой сын в 11-м классе, готовится поступать в КПИ, а старший, ему 19 лет, учится в Киево-Могилянской академии. Дети хорошие, воспитанные, самостоятельные. Мы с мужем никогда не вмешиваемся в их личную жизнь. Прекрасно понимаем, что все, что можем им дать, — это личный пример. То, как ведем себя друг с другом в семье, они должны взять за основу, чтобы и сами поступали так в будущем.