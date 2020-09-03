УДАР справа. Как Порошенко и Кличко поделят общий электорат на выборах в Киеве

В Киеве за несколько дней до официального старта избирательной кампании появились рекламные борды "Евросолидарности" с фотографией Петра Порошенко и надписью "Наша цель — европейский Киев". В партии пока не признаются, собирается ли пятый президент Украины бороться за мэрское кресло в столице, а СМИ распространяют слухи, что список в Киевраду может возглавить его жена — Марина Порошенко. Фокус поговорил с экспертами о том, есть ли шансы у Петра Порошенко подвинуть все еще популярного среди киевлян Виталия Кличко.

Испортить жизнь Кличко

"Если Петр Алексеевич пойдет на выборы в Киеве, то Кличко он точно жизнь испортит", — иронизируют эксперты в разговоре с Фокусом. У пятого президента Украины и нынешнего мэра столицы давние непростые отношения. В 2013 году, после того как экс-глава Киева Леонид Черновецкий отправился в отставку и городом руководил глава КГГА Александр Попов, Петр Порошенко проявлял интерес к мэрскому креслу.

"Дату выборов долго не объявляли. В тот год Кличко впервые, проиграв до этого две кампании, решил готовиться к выборам в Верховную Раду. Поэтому на должность мэра столицы стал претендовать Петр Алексеевич. Он был одним из тех, кто активно критиковал власти за тотальное нарушение закона и лишение права киевлян избирать градоначальника, и вел тайные переговоры с "Объединенной оппозицией", — вспоминает Сергей Гайдай, политолог. Дату местных выборов в Киеве так и не назначили — помешал Майдан. После революции, по словам экспертов, Петр Порошенко понимал, что Виталий Кличко захочет баллотироваться в президенты, а ему придется продолжить кампанию в Киеве. Властные амбиции сделали свое дело — и политик предложил рокировку.

Киевский плацдарм. Петр Порошенко и Виталий Кличко делят общий электорат в столице, считают эксперты / Фото: Фокус

"О договоренности между Петром Порошенко, Виталием Кличко и другими заинтересованными во власти людьми говорили многие. — Продолжает Сергей Гайдай. — Порошенко предложил Кличко вернуться в Киев и выиграть там, а сам пошел на президентские выборы. Может, теперь он снова захотел вернуться на киевскую площадку. Тем более социология показывает, что поддержка его политсилы достаточно высока".

Слухи о том, что Петр Порошенко может принять участие в выборах мэра Киева, появились еще летом. Об этом на своем Youtube-канале говорил бывший нардеп Давид Жвания, а также упоминал журналист Дмитрий Гордон.

"Месяца три назад я уже предполагал, что "Евросолидарность" может выдвинуть Петра Алексеевича на должность киевского городского главы. — Вспоминает в разговоре с Фокусом Олег Постернак, политтехнолог. — И я точно могу подтвердить информацию из моих источников в штабе "ЕС", что пару недель назад на последних партийных совещаниях этот вопрос обсуждался на очень серьезном уровне".

Официально партия еще не выдвинула своего кандидата в мэры Киева, хотя долгое время считалось, что им станет нардеп Алексей Гончаренко. Но, по словам экспертов, политик вряд ли сможет себя проявить с схватке с Виталием Кличко, а другого яркого кандидата у "ЕС" нет.

"Петра Алексеевича могли рассматривать в партии по нескольким причинам. Первая — торги с Кличко, чтобы УДАР в будущем вошел в коалицию с "ЕС" против партии президента в горсовете. Хотя Кличко вряд ли пойдет на это, учитывая перспективы рассмотрения в парламенте закона о столице и превращения должности киевского мэра в номинальную", — замечает Олег Постернак.

Отношения УДАРа и "ЕС" такие же непростые, как и их лидеров. В прошлом году в разговоре с журналистами Виталий Кличко вспоминал, что Петр Порошенко после поражения на президентских выборах предлагал ему сотрудничество. Но лидер УДАРа отказался и на парламентские выборы партия отказалась выдвигать кандидатов по списку.

Вторая причина, по которой "ЕС" могли рассматривать Петра Порошенко в качестве кандидата в мэры Киева — перспектива президентских и парламентских выборов в 2024 году. "Порошенко нужно сформировать электоральный плацдарм к выборам в 2024 году. Расчет на то, что в должности киевского головы он сможет контролировать ключевой город и станет весомым политиком, с которым нынешней власти придется договариваться", — говорит Постернак.

"За" и "против"

"Киев — это особая повестка. Государство в государстве. — Продолжает Олег Постернак. — И в этом отношении Порошенко для "ЕС" выгодный кандидат. Киев на местных выборах единственный город, где патриотическая тема, столь любимая бывшим президентом, зайдет на ура. Другое дело — рассказывать жителям условного Скадовска во время предвыборной агитации о том, как достичь мира в стране. В регионах такое не пройдет, им важнее местная повестка: медицина, инфраструктура".

Пока возможные результаты выборов в Киеве относительно предсказуемые, считают эксперты. Хотя Виталием Кличко довольны далеко не все, в столице его считают "своим парнем", а в рейтинге кандидатов в мэры он лидирует с большим отрывом от соперников. "Гарантий на победу Петра Алексеевича нет. — соглашается с коллегами Олег Постернак. — Но поддержка Кличко это не те 40%, которые ему рисуют. Это рейтинг партии. 15% — вот его ядерный электорат”. Если Порошенко присоединится к гонке, часть избирателей Кличко может склониться на его сторону, и шансы действующего мэра на победу снизятся.

В то же время, из-за общего электората в Киеве "выдавливание" Кличко — задача для Порошенко неблагодарная. "За него голосуют не как за эффективного управленца, а человека с историей успеха, гордость страны. Рациональные аргументы здесь не сработают, все сейчас живут эмоциями. И у Кличко эмоции более позитивные, чем у Петра Порошенко", — говорит Фокусу Андрей Золотарев, политолог.

“Да, у него неплохие позиции, если отталкиваться от социологии. Но чтобы вступить в игру, надо, чтобы с дистанции сошел Виталий Кличко. Иначе может получиться, что выиграет кто-то третий. Пальчевский или Верещук", — считает Андрей Золотарев.

По общему мнению экспертов, если Порошенко проиграет — а такая вероятность есть — для него это будет сильнейший репутационный удар. И так как главная амбиция политика — вернуться в президентское кресло, рисковать он вряд ли захочет.

"Киев относительно лояльная для Порошенко территория, но кампании "пришел, увидел, победил" не будет. Для этого надо обладать рейтингом за 40 %, — продолжает Золотарев. — Если нет — нужно вести работу месяца полтора-два. Скорее всего плакаты, которые появились на улице — реклама его политической силы". По мнению экспертов, главный интерес для Петра Алексеевича — получить представительство в Киевраде, посколько нельзя делать большую политику, не обладая крепкими позициями в столицы. "Эта ошибка стоила в свое время президентства Януковичу. Как его ставленник Александр Попов не старался, какие бы ресурсы не вкладывались в его раскрутку, выше 15% он так и не поднялся, и для киевлян оставался чужим. А Виталий Кличко за свою карьеру ниже 28% не опускался", — резюмирует эксперт.

Пиррова победа

Какими бы ни были прогнозы, возможное решение Петра Порошенко участвовать в политической гонке сопровождают серьезные риски. Во-первых, экс-президент, который идет в мэры, делает шаг назад. И даже в случае победы на местных выборох, политическая статусность Петра Порошенко сильно снизится. В случае проигрыша дела будут обстоять еще хуже.

"Легкой жизни точно не будет. Поэтому сценарий с выдвижением Порошенко, по моему мнению, крайне маловероятный. — Размышляет Владимир Фесенко, политолог. — Во-первых, неизвестно, удастся ли ему в случае победы создать большинство в Киевсовете. Во-вторых, со "Слугами народа" отношения будут крайне конфликтные. И с вероятностью 97-98% реализуется идея, которую вынашивал еще Богдан: полномочия мэра ограничат и назначат на должность КГГА человека Зеленского. У нас такое уже было. В результате этой комбинации Черновецкий уехал в добровольное изгнание, а городом правил Попов. И сейчас это возможно. Можно выиграть выборы, но власти не получить".