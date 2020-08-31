"Обезьяны ответили: какая разница?". На съезде ЕС прочли проповедь о сотворении человека из "пороха"

В Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность". Перед делегатами выступил священнослужитель ПЦУ Александр Дедюхин с речью о происхождении человека и его задачах.

Прослушать выступление можно в онлайн трансляции съезда на YouTube-канале политического объединения "Европейская солидарность".

"Я тут не как партийный батюшка, а как метафизик, – предупредил аудиторию оратор. – И когда меня спрашивают: "Почему ты поддерживаешь "Европейскую солидарность", почему у тебя такая политическая позиция?", я говорю: "Я Библию просто читаю". И в Библии там, шестой день творения… Когда Господь создал всех животных, там какие-то обезьяны по деревьям скакали, и Господь приходит, чтобы из обезьяны создать человека и говорит: "Обезьяны спускайтесь, будем из вас делать людей". А обезьяны знаете, что ему сказали: "А какая разница!".

А дальше, что происходит? Далее Книга Бытия вторая глава, 7 стих, там написано: "Господь взял порох и из праха (по-украински — "пороха") сделал человека", – изложил свою трактовку происхождения человека священник.

По его словам, "Господь не просто из "пороха" создал человека".

"Человек создан по образу и подобию Божьему. Образ Божий – это то, что Господь взял из "пороха" и слепил человека. А подобие Божье – это то, что мы должны актуализировать. Человек должен стать Богом. И другого пути у человека нет. Человек должен совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться. И потому нужно поддерживать Европейскую солидарность", – заявил оратор.

Кроме того, по мнению Александра Дедюхина, "Господь всегда ставит перед нами большую цель".

"Всегда. И Европейская солидарность ставит перед собой большую цель. Украина также ставит перед собой большую цель. И "Европейская Солидарность" поможет в реализации этой цели", – резюмировал священнослужитель.

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Напомним, в понедельник, 31 августа партия "Слуга народа" провела съезд, где согласовала на выборы городского головы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова.

Также в ходе съезда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отставка Кабмина может произойти в любой момент.