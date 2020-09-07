Не на полный срок. Саакашвили согласился стать премьером Грузии

Третий президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что готов быть премьер-министром Грузии не на полный срок, а на стабилизационный период.Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", – пишет политик.

Саакашвили отметил, что продолжает выполнять функции главы Исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСК. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации", – сказал Саакашвили.

Он также добавил, что не выбирает между двумя странами

"Моя борьба продолжается и там, и там", – подытожил Саакашвили.

Отметим, 27 августа бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом. Он сказал, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок".

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что если Саакашвили попытается вернуться на родину, то будет задержан на границе.