Выборы 2020: Аваков призвал "не расшатывать" ситуацию на местах

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков призвал местных политиков, баллотирующихся на местных выборах 2020-го года, не нарушать закон и не создавать волнений на своих избирательных округах.

Заявление чиновника опубликовано на сайте МВД Украины, а также доступно в видео-формате на YouTube-странице министерства.

"Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и аферам, не расшатывать ситуацию на своих округах", – сообщил Аваков.

Видео: YouTube / "МВС УКРАЇНИ"

"Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сеток", на подкуп избирателей, на провокации и другие нарушения", – предупредил министр.

Министр добавил, что полиция уже зафиксировала подобные противозаконные начинания: "К сожалению, информация о таких попытках у нас уже появляется!"

"Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав", – заключил Аваков.

Напомним, Центризбирком Украины назначил проведение очередных местных выборов и первых местных выборов, которые пройдут по новому административно-территориальному делению на 25 октября 2020 года. В субботу, 5 сентября, официально стартовал избирательный процесс.