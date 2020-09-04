Отмена не предусмотрена. Министр здравоохранения рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов
По его словам, власти пока решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.
Отмена или перенос местных выборов 2020 года пока не планируется. Об этом в интервью Фокусу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В адаптивном карантине мы не предусматривали отмену местных выборов. Сейчас очень плотно работаем с ЦИК, так как избирательный процесс предусматривает большое скопление людей", - рассказал министр. По его словам, власти пока решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.
На вопрос Фокуса о том, что в школах тоже происходит большое скопление людей, Степанов ответил, что учащимся и учителям просто следует придерживаться разработанных правил. "Важен баланс: дети должны учиться, но этот процесс должен быть безопасным. Если какие-то школы попадут в "красную" зону, стационарное обучение в них прекратится", - заявил министр.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. "Если 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.