Местные выборы могут перенести, если 50% Украины будет в "красной зоне", – Ляшко

По словам главного санврача, ухудшение ситуации с коронавирусом в стране может повлиять на проведение местных выборов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – рассказал Ляшко.

По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая переносила президентские выборы из-за пандемии коронавируса.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемическим норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", – сообщил Ляшко.

Отметим, глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что украинские органы власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.