Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал без обсуждения продление на шесть месяцев индивидуальных санкций против лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС.
Кроме того, в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.
Ранее Йозвяк заявлял, что представители Кипра в Евросоюзе блокируют санкции за строительство Крымского моста.
30 июля 2020 года Европейский Союз ввел санкции против четрырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России за кибератаки.