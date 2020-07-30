Евросоюз ввел санкции против России за кибератаки

Ограничения введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад.

В четверг, 30 июля, Европейский Союз ввел санкции против четрырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России за кибератаки. Также введены санкции против некоторых структур Китая.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

Ограничения введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад.

"Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper", – отмечается в нем.

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В официальных документах ЕС уточняется, что под санкции попали граждане России: сотрудник по вопросам поддержки разведывательной деятельности Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Алексей Минин и представители Главного управления Генштаба ВС РФ Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников.

Также под санкции ЕС попали двое граждан Китая и две организации из КНР: это Tianjin Huaying Haitai Science & Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai) и Chosun Expo.

Ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Лицам и организациям из Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, против кого введены санкции.

О том, что в ЕС впервые приняли решение о введении санкций за кибератаки, написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк еще 22 июля.

В 2018 году МИД Великобритании заявил, что российские военные стоят за кибератакой с применением компьютерного вируса NotPetya, поразившего Украину в июне 2017 года.

Кроме того, российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.