ЕС введет санкции против России за кибератаки, – журналист

В ЕС впервые приняли решение о введении санкций за кибератаки. Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По словам журналиста, такое решение касается ГРУ (Главного разведывательного управления) РФ, а также разведок Китая и Северной Кореи.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper", – написал он.

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Также, по словам журналиста, будут введены визовые запреты и замораживание активов шести российских и китайских чиновников.

В 2018 году МИД Великобритании заявил, что российские военные стоят за кибератакой с применением компьютерного вируса NotPetya, поразившего Украину в июне 2017 года.

Кроме того, российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.