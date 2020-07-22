США выделят 38 млн долларов на развитие кибербезопасности в Украине

США выделят 38 млн долларов международной технической помощи на развитие кибербезопасности в Украине.

Об этом написал в Facebook вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Более года активной работы – десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов – и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую: каждый цент международной поддержки будет израсходован с максимальной эффективностью и результатом для страны", – подчеркнул Федоров.

Он также пообещал публично отчитываться о ходе и расходах проекта.

По его словам, привлечение экспертизы и опыта США очень важно для Украины, так как США – один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно ощущаем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", – заявил Федоров.

Он подчеркнул, что такой большой проект является очередным сигналом доверия к результатам и планам Минцифры.

Федоров также напомнил, что в Украине началась активная фаза реформы кибербезопасности. В частности, сменили руководство Госспецсвязи, началось развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства. Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее Данилов заявлял, что сфера кибербезопасности – один из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины.